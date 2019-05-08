يعقوبيان ردا على الجراح: الصادق الشفاف الصدوق

ردت النائب ​بولا يعقوبيان​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الاعلام ​جمال الجراح​، قائلة: "أيها الصادق الشفاف الصدوق، ما أدليت به اليوم هو ما قاله مدير تاتش امري بوقان الذي حضر اجتماع ​لجنة الإعلام​ و​الاتصالات​ وأبلغنا ان الشركة تعترض على بعض المشاريع في كتب خطية تُرفع للوزير الا ان الوزير يرد بالإصرار على إتمامها وأوضح ان الشركة مضطرة بحسب العقد تنفيذ ما يصر عليه الوزير".

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