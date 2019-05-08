قام رجل الأعمال اللبناني ​جيلبير المجبر​ بترميم كنيسة في جزيرة لا ريونيون La Réunion الفرنسية قرب ​مدغشقر​، وقد سميت الكنيسة على إسم ​القديس شربل​ للمرة الأولى في ​الجزيرة​. وأقيم قداس لمناسبة افتتاح الكنيسة قبل ظهر اليوم ترأسه كاهن الرعية وقد تم تكريس الكنيسة على إسم القديس الشربل في ذكرى مولده في 8 أيار من عام 1828. وأقيم طواف للصلاة في الجزيرة احتفالا بتكريس الكنيسة على إسم القديس شربل. لمشاهدة الصور:إضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسمية كنيسة في جزيرة لا ريونيون الفرنسية باسم القديس شربل بعد ترميمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.