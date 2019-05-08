عربيد: المجلس الاقتصادي الاجتماعي سيكون السباق بنشر أرقامه

أكد رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي ​شارل عربيد​ في حديث تلفزيوني له أن "المجلس مجلس ميثاقي تمثيلي مستقل"، مشيراً الى "أننا سنكون سباقين لنشر أرقامنا".

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