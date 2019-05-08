شربل: المجلس الاقتصادي والاجتماعي غير منتج 100 في المئة

رد الوزير السابق ​مروان شربل​ في حديث تلفزيوني على رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​، قائلا: "أنا لست محتكرا للفهم ولا للآدمية ولكنني أفهم وآدمي وأتمنى أن كيون غيري كذلك"، مشيراً إلى أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي غير منتج 100 في المئة".

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