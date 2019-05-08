سامي الجميل ذكر بموقف الرئيس عون عام 2008 الرافض لما يجري بالمنصورية الآن

حيا رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ خلال مشاركته في الوقفة التضامنية مع اهالي ​المنصورية​ في كنيسة سانت تريز، "كاهن رعية الكنسية الاب داني افرام واولاد المنطقة والى كل من يعانون ويواجهون ويدافعون عن صحتهم وصحة ابنائهم"، مشيراً إلى أنه "ليس لنا بالجميل لأن القضية قضية حق ونحن نقف الى جانب الحق".

وأشار إلى "انهم اتصلوا بي من قبل سيّدنا ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ للحضور الى ​بكركي​ غدا للاجتماع مع وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​"، مشيراً إلى "اننا نحمل القضية منذ 10 سنوات ولم نتراجع يوما ومستمرون الى جانب اهلنا في المنصورية بهذه القضية المحقة".

وذكر بـ"موقف ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في 18 آب 2008 وهو كان مطلب كل القوى السياسية الموجودة في المنطقة وخلال معارضتنا للمشروع كنا جنبا الى جنب مع القوى السياسية في المنطقة ولا يمكنهم ان يعتبروا ان لا ضرر اليوم واعتقد ان عون استند الى دراسات ومعطيات واضحة عندما اصدر الموقف سابقا"، مشيراً إلى أن "ما نطالب به اليوم ليس الا الموقف الذي كان يقوله الجميع في السنوات الماضية ولكن الاكيد ان موقفنا لم يتبدل".

وتوجه إلى أهالي المنصورية، قائلا: "لا تحرّك لنا الا بعد موافقتكم، اذا وافقتم على اي حل سنوافق عليه، واذا رفضتم أي حل سنرفضه ونحن لسنا هنا لنأخذ قرارا عنكم وأقترح تشكيل لجنة من اختصاصيين من ​الجامعة اليسوعية​ و​الجامعة الاميركية​ لتقييم تقني وعلميّ نستند عليه لان الرأي الذي يعطى من قبل ​وزارة الطاقة​ نصف رأي فهم يستندون الى ما هو مجتزأ"، مشيراً إلى أن "اقتراحنا ان نوجه نداء الى رئيسي الجامعتين لتشكيل لجنة مشتركة من اخصائيين ووضع ​تقرير​ علمي وموضوعي وبناء عليه يقرر الاهالي".