بستاني: الراعي يؤيد خطة الكهرباء ويواكبها ومع تنفيذها

أكدت وزير الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني أن "​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ يؤيد ​خطة الكهرباء​ وأنا أؤيده ونحن ضد استعمال ​العنف​ وأشاد بخطة الكهرباء وواكبها ومع تنفيذها والاجواء ايجابية ويجب الاخذ بعين الاعتبار المواطن اللبناني ليواكبنا في خطة الكهرباء".

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