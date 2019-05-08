وديع الخازن للنشرة: صحة البطريرك صفير مستقرة وللكف عن رمي الشائعات

طمأن رئيس ​المجلس العام الماروني​ ​وديع الخازن​ بعد زيارته ​مستشفى​ ​اوتيل ديو​ أن "صحة البطريرك الماروني السابق ​مار نصرالله بطرس صفير​ مستقرة". وفي حديث للنشرة دعا الخازن الى "الكف عن رمي الشائعات و​الصلاة​ من اجل شفاء البطريك صفير"، معتبرا ان "لا داعي لكل هذه البلبلة التي يمكن ان تحمل في طياتها نوايا مغرضة".

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