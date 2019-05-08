أعلن المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ براين هوك أن "​الإدارة الأميركية​ تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران"، مشيراً إلى أن "الاتفاق مع إيران إن تم سيعرض على ​الكونغرس​ للمصادقة عليه كمعاهدة"، مؤكداً أن "الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات جديدة على إيران"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأميركية أدرجت نحو ألف كيان وفرد إيراني على قائمة العقوبات"، مضيفاً: "أزمة "حزب الله" المالية تجلّت بسبب إعادة فرض العقوبات على إيران".

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كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا إلى إيران: إدارتنا تريد التفاوض على اتفاق جديد مع طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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