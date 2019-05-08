اعادة فتح طريق عام المنصورية عين سعادة وحركة المرور طبيعية في المحلة

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح طريق عام ​المنصورية​ ​عين سعادة​ و​حركة المرور​ طبيعية في المحلة".

وكان أهالي المنصورية ثد قطعوا صباحا طريق بيت مري اعتراضا على استكمال مد خطوط التوتر العالي في المنطقة وسط وجود كثيف للقوى الأمنية، مؤكدين ان "هذه الوقفة مستمرة وهم بانتظار الحل لهذه القضية، وأنهم يستعدون للتصعيد في الساعات المقبلة وسيبقون في الشارع حتى تحقيق مطالبهم".

وسأل كاهن رعية سانت تريز الاب داني افرام: "كيف لوزيرة مارونية الا ترد على البطريرك الماروني وهل هذا هو العهد القوي؟".

وأكد الأهالي ان "منظمة الصحة العالمية حذرت من حدوث خطر محتمل في حال وجود خطوط التوتر العالي وهذا الامر كاف كي لا يمدونها، وطالما الحل موجود لن نقبل بمد هذه الخطوط".