الطبيب المعالج لصفير: وضع البطريرك دقيق لكنه مستقر

أكد الطبيب المعالج للبطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ أن "وضع البطريرك دقيق لكنه مستقر"، مشيراً إلى "أننا قمنا بعمل صدمات كثيرة وقد قمنا بها العام الماضي وتخطيناها ونأمل أن نتخطاها هذا العام".

وأوضح أنه "لدى صفير التهابات بالرئة وفي المسالك البولية"، مشدداً على "أننا نقوم بواجباتنا والأعمار بيد الله".