أكد الطبيب المعالج للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير أن "وضع البطريرك دقيق لكنه مستقر"، مشيراً إلى "أننا قمنا بعمل صدمات كثيرة وقد قمنا بها العام الماضي وتخطيناها ونأمل أن نتخطاها هذا العام".
وأوضح أنه "لدى صفير التهابات بالرئة وفي المسالك البولية"، مشدداً على "أننا نقوم بواجباتنا والأعمار بيد الله".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبيب المعالج لصفير: وضع البطريرك دقيق لكنه مستقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.