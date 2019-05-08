أبو كسم للنشرة: لا أساس لنبأ وفاة البطريرك صفير وندعو الجميع للصلاة من أجله

أكد مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الاب ​عبده أبو كسم​ أن "البطريرك الماروني السابق ​مار نصرالله بطرس صفير​ ما زال يتلقى العلاج في مستشفى أوتيل ديو ولا اساس من الصحة لنبأ وفاته".

وفي حديث للنشرة اشار ابو كسم الى ان "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زار صفير في المستشفى وقد صدر بيان نفي من ​بكركي​"، طالبا من الجميع "الصلاة له من اجل ان يمنحه الله نعمة الشفاء".