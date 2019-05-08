أكد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبده أبو كسم أن "البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير ما زال يتلقى العلاج في مستشفى أوتيل ديو ولا اساس من الصحة لنبأ وفاته".
وفي حديث للنشرة اشار ابو كسم الى ان "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زار صفير في المستشفى وقد صدر بيان نفي من بكركي"، طالبا من الجميع "الصلاة له من اجل ان يمنحه الله نعمة الشفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو كسم للنشرة: لا أساس لنبأ وفاة البطريرك صفير وندعو الجميع للصلاة من أجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.