جنبلاط: انسجاما مع موقفي المدافع عن السلك الدبلوماسي اللبناني اسحب كلامي تجاه السفير عيسى

لفت رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "انسجاما مع موقفي المدافع عن السلك الدبلوماسي اللبناني واحتراما للحقيقة وبعيدا عن تصفية الحسابات السياسية للبعض فانني اسحب كلامي تجاه السفير عيسى".
وكان جنبلاط، قد شدد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم على أنّ "يا لها من إهانة بحقّ السلك الدبلوماسي اللبناني، عندما يسمح الوزير المسؤول باستباحة وزارة الخارجية من قِبل جهاز أمني يتصرّف مثل ميليشيا حزبية، وذلك لتغطية سفير عديم المسؤولية".
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