شكري يؤكد أهمية دعم وتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية دعم وتعزيز دور المنظمة الدولية للفرانكفونية، وحرص الحكومة المصرية على المشاركة الفعالة في كافة أنشطتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، اليوم الأربعاء، مع السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية "لويز موشيكيوابو".

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وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية حرص على تقديم التهنئة للسيدة "موشيكيوابو"، بمناسبة توليها منصبها مطلع العام الجاري.

وأكد شكري أهمية أن يظل الهدف الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة هو إرساء السلام والاستقرار، وأن تعبر عن آمال وتطلعات الدول النامية وشعوبها، لاسيما الأقل نمواً وبخاصة الإفريقية.

ومن جانبها، أثنت السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية على الدور المصري داخل المنظمة، معربة عن تطلعها للعمل مع مصر والدول الأعضاء من أجل إصلاح وتحسين أداء المنظمة الدولية.