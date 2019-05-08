إغلاق 57 مقلبًا وإنشاء 92 محطة تدوير.. الحكومة تناقش منظومة المخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، جرى إعداد دراسة عن كيفية سد الفجوة الاستثمارية، المخصصة للتطوير في المنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات، من خلال طرح عدة بدائل تمويلية تنفيذًا لتوجيهات لرئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تتضمن ثلاثة برامج؛ ويستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، ويقوم على عددٍ من المحاور تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية والتي يبلغ 57 مقلباً، وإنشاء 36 محطة وسيطة ثابتة و56 محطة متحركة بإجمالي 92 محطة، فضلاً عن إنشاء 59 خلية دفن صحيّ ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء 70 خط تدوير ومعالجة.

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وأضافت فؤاد أن البرنامج الثاني يتضمن عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ، والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، كما تم استعراض المتطلبات المالية لهذه البرامج الثلاثة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش خطة عمل المنظومة والمدى الزمني لتنفيذها، حيث من المتوقع وفقا للخطة إصدار قانون موحد للمخلفات خلال 2019-2020، وكذا تأسيس وإنشاء الشركة المصرية لإدارة المخلفات، التي تستهدف وضع نظام أساسيّ ولوائح ونُظم داخلية للموارد البشرية وربط الحوافز بالأداء، إلى جانب تصحيح الهياكل المالية وإنشاء مراكز تكلفة مستقلة، مما يُيسر عمليات التخطيط والرقابة والمساءلة، فضلاً عن فصل الملكية عن الإدارة، وتوفير إدارة متخصصة للاستغلال الأمثل للأصول واستثمارها، وإيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.

وحول المنظومة الموحدة لمتابعة البلاغات والشكاوى، أكد البيان أن ذلك سيتم من خلال تطبيق نظامٍ آليّ تفاعليّ لاستقبال شكاوى المواطنين وربط غُرف عمليات الوزارات المعنية والمحافظات والأحياء ووحدات التدخل السريع بجميع محافظات الجمهورية بالمنظومة؛ حيث من المقرر أن يقوم النظام باستقبال الشكاوى عن المخلفات وتحليلها وإرسالها إلى المحاور المسئولة؛ بحيث يكون كل محور في نطاق عمله، ومتابعة التنفيذ والرد الآلي على صاحب الشكوى بما تم من إجراءات وإرسال تقارير إلى متخذ القرار.

وكلّف رئيس الوزراء بإعداد عرض متكامل حول المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة لعرضه على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء التنفيذ.