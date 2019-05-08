الأسرى الفلسطينيين: شريحة خبز باللبنة إفطار المعتقلين في سجن إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ

أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن الأسرى القابعين في مركز توقيف "عصيون" الإسرائيلي، يعيشون أوضاعا مأساوية مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن إدارة "عصيون" تعمدت خلال أول أيام الشهر الفضيل، تقديم (شرائح الخبز باللبنة) للمعتقلين كإفطار رمضاني، وأخرت تقديم تلك الوجبات حتى الساعة الحادية عشرة ليلا.

ولفتت إلى أن الأسرى في عصيون يعانون منذ أيام من فيضان المياه العادمة القذرة داخل الحمامات وانتشار الروائح الكريهة، كما تجبر ادارة المعتقل الأسرى على تنظيفها كنوع من العقاب والتنكيل.

وبينت الهيئة أن سلطات الاحتلال لا تراعي خصوصية وحرمة شهر رمضان المبارك، وتتعمد التنغيص على الأسرى، جراء إجراءاتها القمعية والعنجهية بحقهم.