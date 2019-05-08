صور| ورثها قبل 23 سنة.. "عبد الكريم" مسحراتي كفر الشيخ: "مش عايز غير الستر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"طبلة معلقة بحزام في الكتف وعصا" يجوب "عبد الكريم" شوارع قريته ومسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ، لينبه الناس للسحور كما اعتاد في شهر رمضان من كل عام منذ بدأ عمله كـ"مسحراتي" قبل 23 سنة.

"يا مؤمنين وحدوا الله.. يا مؤمنين اذكروا الله.. جيت يا شهر الصيام جيت يا رمضان".. كلمات اعتاد "عبد الكريم عيد محمد مقلد"، 40 سنة، أن يلقيها على مسامع الأهالي في قريته منية الأشراف التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، ليدعوهم بها إلى الاستعداد للسحور.

"عبد الكريم" أو "مسحراتي قرية منية الأشراف" كما يطلق عليه أهالي قريته، قال لـ"الخليج 365"، إنه يعمل مسحراتي كهواية على مدار 23 عامًا، وراثة عن أبيه الذي كان يعمل بنفس المجال، حبًا في الله عز وجل، ومحبة في أهالي قريته الذين يبادلونه نفس المشاعر، واعتادوا رؤيته في شهر رمضان من كل عام.

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وأكد "مسحراتي قرية منية الأشراف، أنه لا يتقاضى مبالغ مالية من أهل القرية نظير ما يفعله منذ بلوغه 17 عامًا بناء على وصية والده، لافتًا إلى أنه يبدأ مهمته قبل آذان الفجر بحوالي ساعة، ليجد الوقت لتناول وجبة السحور، ويؤدي بعد ذلك صلاة الفجر.

ولفت "عبد الكريم" إلى أنه ليس صاحب وظيفة ويعمل متطوعًا في خدمة مسجد "قنديل" بقريته يرفع الآذان فيه ويؤم المصلين أحيانًا في حالة غياب إمام المسجد، ويتولى أعمال نظافته حبًا في الله عز وجل.

واختتم "عبد الكريم" حديثه لـ"الخليج 365" قائلًا: "الحمد لله ربنا يديمها علي نعمة وإني أمارس عمل المسحراتي طول عمري.. ومش عايز أي حاجة من الدنيا غير الستر من عند ربنا ويحفظني من كل سوء حتى أستطيع تكملة مشواري في خدمة الناس".