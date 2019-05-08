وكيل صحة الوادي الجديد: فحص وعلاج 18 ألف حالة في 31 قافلة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، اليوم الأربعاء، عن نجاح المديرية في فحص وعلاج وصرف الدواء بالمجان لـ18277 مواطنًا في مراكز المحافظة الخمسة، من خلال تنظيم 31 قافلة طبية تابعة للمديرية، من خلال أطباء قطاع الصحة بالمحافظة خلال الفترة من يناير وحتي أبريل 2019.

أكدت "مشرف"، أن المديرية نظمت 31 قافلة على مدار الأشهر الـ4 الماضية، بواقع 9 قوافل طبية في شهر يناير، 6 قوافل في فبراير الماضي، و8 في شهر مارس، و8 في شهر أبريل المنقضي، إضافة إلى استقبال مستشفى الخارجة العام لقافلة طبية خارجية من جمعية مصطفي محمود الخيرية، في الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2019، نجحت في الكشف وعلاج 2062 مواطنًا، وإجراء تحاليل طبية وفحوصات ورسم قلب لـ661 آخرين.

وأوضحت، وكيل الوزارة، أن المديرية تسعى للوصول بالخدمة الطبية لجميع ربوع المحافظة خاصة المناطق النائية والبعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، من خلال تنظيم قوافل داخلية، يتولى تنفيذها أطباء مخلصين وشرفاء من المديرية تؤمن برسالة الطب السامية، وضرورة تقديم الخدمة الصحية لأهالينا في المناطق البعيدة.