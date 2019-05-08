ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن البورصات العالمية تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع الجاري، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض قيود جديدة على البضائع الصينية.
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة تفقد 500 مليار دولار سنويًّا مع الصين"، مشددا على أن "ذلك لن يحدث مجددا على الإطلاق".
كذلك أعلن أن بلاده سترفع، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما حطم آمال المستثمرين في توصل واشنطن وبكين لاتفاق تجاري.
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