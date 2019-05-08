خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني

من جهته، أشار بينج إلى تطور علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده على بذل مزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين عام 2020 والتي تستضيفها المملكة.
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