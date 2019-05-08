خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا مع الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها، ونوه خادم الحرمين الشريفين بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي مما يجسد العلاقة الإستراتيجية المتينة بين البلدين. من جهته، أشار بينج إلى تطور علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده على بذل مزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين عام 2020 والتي تستضيفها المملكة.



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