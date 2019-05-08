نتنياهو يعتبر معركة غزة لم تنته والفصائل تحذر من عدم تنفيذ التفاهمات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحملة العسكرية ضد قطاع غزة لم تنته بعد، وأنه يدرس خطواته التالية، فيما حذرت الفصائل الفلسطينية إسرائيل من عدم تنفيذ التفاهمات.

وقال نتنياهو" مرة أخرى أقول إن الحملة العسكرية ضد قطاع غزة لم تنته بعد ونحن نتصرف بحكمة وسنواصل العمل بحزم ضد المنظمات في غزة لضمان أمن إسرائيل".

وطالبت الفصائل الفلسطينية بتنفيذ تفاهمات القاهرة الأخيرة التي أدت الى وقف إطلاق النار، وقالت"أيدينا على الزناد"، ودعت لإحياء ذكرى النكبة، والمشاركة في مسيرات العودة.

وتوسّطت مصر في الاتّفاق الذي دخل حيز التنفيذ الساعة 4,30 فجراً (01,30 بتوقيت جرينتش). وساهم اتّفاق سابق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» رعته مصر والأمم المتحدة في تهدئة نسبية، تزامناً مع الانتخابات التشريعيّة في إسرائيل في التاسع من أبريل.

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الإثنين، باتفاق التهدئة المعلن في قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، فيما تسود حالة من الهدوء الحذر، قطاع غزة بعد ساعات من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وتبادل الهجمات.