أميركا تسعى للتصدي للتهديدات الإيرانية.. وعقوبات جديدة "قريباً جداً"

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده تسعى للتصدي للتهديدات الإيرانية، ومن ضمنها نموذج "حزب الله" الذي ترعاه إيران في المنطقة، في وقت أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران "قريباً جداً".

وأكد بومبيو الذي يزور لندن، أن إعلان ايران تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي "ملتبس في شكل متعمد". وقال "أعتقد أنه ملتبس في شكل متعمد"، مضيفاً "علينا أن ننتظر ماذا ستكون خطوات ايران الفعلية" قبل تحديد الرد الاميركي.

وصرح بعيد لقائه نظيره البريطاني جيريمي هانت "علينا أن نرى ما سيفعله الإيرانيون قبل اتخاذ قرار بشأن رد أميركي. لقد أدلى الإيرانيون بعدد من التصريحات حول أعمال ينوون القيام بها بهدف استدراج رد فعل دولي"، مضيفاً "سنتّخذ قرارات مناسبة".

وبعدما أكد مراقبة أنشطة إيران، أبدى ثقته بالتوصل إلى رد موحد من قبل "المملكة المتحدة وحلفائنا الأوروبيين" لضمان "عدم وصول إيران إلى منظومة سلاح نووي".

وأثار بومبيو موضوع آلية "دعم المبادلات التجارية" (إنستيكس) التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا العام والتي تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التعامل مع إيران من دون تعرّضها لعقوبات.

وتابع: "لقد تحادثنا مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا حول إنستيكس"، مضيفاً "هناك ترتيبات في العقوبات التي فرضناها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية ومنتجات أخرى إلى البلاد".

وأضاف: "ما دامت هذه الآلية (إنستيكس) تستخدم لذاك الهدف المحدد، الذي لا يتعارض مع العقوبات فإنها بالطبع لن تمس"، مضيفاً "عندما تتخطى التعاملات هذا الحد... سنجري تقييماً ونعيد النظر... وستُفرض عقوبات ضد أولئك المتورّطين في تلك التعاملات".

وشدد أن بلاده تسعى للتصدي للتهديدات الإيرانية، إضافة إلى التصدي لنموذج "حزب الله" الذي ترعاه إيران في المنطقة. وبشأن زيارته إلى بغداد، أفاد بأنه بحث أمر المقاتلين الأجانب والتهديدات الإرهابية الأخرى.

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وفي السياق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران "قريباً جداً"، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران أنها ستقلص بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي.

وقال تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن لم "تفرغ" بعد من فرض عقوبات على إيران. وأضاف "توقعوا المزيد من العقوبات قريباً. قريبا جداً".

وحذّر موريسون البنوك والمستثمرين والشركات الأوروبية اليوم الأربعاء، من التعامل مع ما يعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.

وقال في مؤتمر صحفي "إذا كنت بنكاً أو مستثمراً أو شركة تأمين أو غير ذلك من الأنشطة في أوروبا، فعليك أن تعلم أن المشاركة في.... آلية الغرض الخاص قرار تجاري سيء جداً". ووصف تحرك إيران لتقليل القيود على برنامجها بأنه "ليس سوى ابتزاز نووي لأوروبا".

وتملّصت إيران من التزاماتها في الاتفاق النووي اليوم الأربعاء، وهو ما دفع الدول الأوروبية إلى تهديد إيران بـ "عواقب" إذا لم تلتزم بالاتفاق. وهددت إيران أيضاً بتعليق تعهدات أخرى في مقدمها وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي والذي وضع قيوداً لبرنامجها النووي، في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على البلاد وخصوصاً في قطاعي النفط والمصارف.

ويأتي ذلك في أجواء من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة التي أعلنت الثلاثاء إرسال قاذفات بي-52 الى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد الثلاثاء، بالتحضير "لهجمات وشيكة" ضد القوات الأميركية.

وتحركت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لإجبار إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.