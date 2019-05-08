كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار فى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا تحت إشراف دولي وذلك بعد اجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الليبي الذي تسانده الأمم المتحدة فائز السراج.

وقال مكتب ماكرون في بيان "لا حل عسكريا للصراع الليبي، ولإنهاء الهجوم العسكري على طرابلس دعا رئيس الجمهورية إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار".

وأضاف "شدد على ضرورة حماية السكان المدنيين. وفي هذا السياق تم طرح مقترح لتحديد خط لوقف إطلاق النار تحت إشراف دولي".