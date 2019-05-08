كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الطاقة الذرية الإيرانية: طهران قد تستأنف فى 4 أيام تخصيب اليورانيوم إلى 20% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم إن طهران قد تستأنف في أربعة أيام تخصيب اليورانيوم إلى 20%، حسبما ذكرت وكالة تسنيم.

وفي الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووي، أعلنت إيران أنها ستتوقف عن تلبية بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووى لعام 2015، ولا سيما للحد من احتياطيات اليورانيوم الماء المخصب والمياه الثقيلة.

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ووفقا لصالحي، فإن طهران تحتاج أربعة أيام فقط لإطلاق عملية تخصيب اليورانيوم إلى 20٪.

وأمهلت طهران الموقعين على الاتفاقية النووية 60 يوماً للرجوع للمفاوضات وضمان مصالح إيران فى مقابل وعد لاستئناف تنفيذ الالتزامات المعلقة إذا كان يمكن حل المشاكل الناجمة عن تحرك الولايات المتحدة.

وفى يوم 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع في عام 2015، وخلال أشهر قليلة أعادت فرض العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران، بما في ذلك الثانوية، وهى ضد الدول التي تتعامل مع إيران.