كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المعارضة التركي يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في 24 يونيو الماضي.

كما طالب الحزب أيضا -في بيان اليوم الأربعاء أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية على مستوى الأقضية في اسطنبول، التي أجريت في 31 مارس الماضي.

وقال نائب رئيس الحزب محرم مالي: "يعتمد كلا القانونين في الانتخابات الرئاسية والمحلية على نفس التعميمات، إذا قلت إن هناك خيارا بالانتخابات في اسطنبول؛ فقد وقعت نفس الأحداث في 24 يونيو"، مضيفا أنه: "يجب إلغاء انتخابات 24 يونيو، وهناك دليل ملموس على أن الأشخاص الذين يعملون على لوحات صناديق الاقتراع كان لهم تأثير على نتائج صندوق الاقتراع، لم يتم الكشف عنه حتى في التماس حزب العدالة والتنمية".

يأتي ذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، مساء الاثنين الماضي، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل.