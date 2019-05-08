الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 8 سفراء جدد

استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة 8 سفراء جدد سلموا له أوراق اعتمادهم.

والسفراء الجدد هم سفراء بولندا ويتولد سبيريدوفيتش، وهولندا روبير فان ايمبدن، وبلجيكا بيار جيلون، والسويد ماري كلير سوارد كابرا، والاتحاد الاوروبي جون أورورك، والفاتيكان لوتشيانو روسو، وبيرو غوستافو فيليب خوسي لمبكي هويل وإيطاليا بسكوالي فيرارا.

وأشاد السفراء الثمانية بعلاقات بلادهم مع الجزائر، وأعربوا عن تطلعهم لتنمية وزيادة التعاون في كافة المجالات.