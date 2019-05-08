كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش عن مرافعة قطر: ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، د. أنور قرقاش، إن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم عانت من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية.

وأكد أن التزوير موثق شمل البرلمان البريطاني.. لافتا إلى أن ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق.

وأضاف: كما احتار الدفاع القطري في تفسير حجب حكومته المتعمد للموقع المختص بقبول طلبات الزيارات للمواطنين القطريين إلى دولة الإمارات، فكيف تدعي انتهاكات لحقوق مواطنيك وأنت تحجب عنهم المواقع التي تضمن حرية سفرهم؟.