مغربي يبني أول مسجد في الأرديش الفرنسية بمليار سنتيم

أعلن الناشط المغربي، سفيان البحري، مدير صفحات «الملك محمد السادس» على مواقع التواصل الاجتماعي، استثمار أحد المواطنين المغاربة المقيمين بفرنسا مليار سنتيم من ماله الخاص لبناء أول مسجد في منطقة الأرديش بالديار الفرنسية.

ونشر «البحري» صورة تجمعه برجل الأعمال المغربي وهو يضع يده في يده، وأرفقها بتعليق جاء فيه: «قام صديقي موسى الخال بزيارتي اليوم بمدينة الرباط قادما من فرنسا. شخص وطني يحب الخير لبلده وملكه ويدافع عن المظلومين، جمعيته أنجزت مشروع بناء أول مسجد في منطقة الأرديش الفرنسية، والذي كلف حوالي مليار سنتيم، وينظم كل سنة أسبوع المغرب بفرنسا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره لله».

وتابع المتحدث نفسه كاشفا: «أطلعني على صوره مع الملك الراحل الحسن الثاني، رحمه لله، وصور رائعة رفقة ملكنا حينما كان وليا للعهد. رجل ذو أخلاق حميدة وكفاءة عالية، وكما طلبت مني، سيكون بيننا تعاون مستقبلا».