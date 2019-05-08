باطمة تغني للبحرين

سجلت الفنانة المغربية دنيا باطمة، ليلة أمس الثلاثاء، عملا جديدا، يتغنى بدولة البحرين، وملكها حمد بن عيسى آل خليفة.
وشاركت باطمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بعد وقت الإفطار الرمضاني، صورا من داخل الاستوديو، رفقة موزع الأغنية عارف العامل، والمشرف عليها جاسم الحربان، موجهة الشكر إليهما على الثقة، التي منحاها إياها لتقديمها.
واتضح من خلال مقاطع “ستوري”، التي شاركتها باطمة مع متتبعيها، أن الأغنية بحرينية وطنية، خصوصا أنها أرفقت منشوراتها بوسم “البحرين أولا”، علما أن الفنانة المغربية تحمل الجنسية البحرينية، ومتزوجة من المنتج البحريني محمد الترك.
يذكر أن باطمة سبقت أن قدمت عملا يتغنى بالبحرين عام 2014 بعنوان “شيخة البلدان”.
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