في ثاني أيام رمضان.. ازدحام شديد في مختلف محطات الترامواي في الدارالبيضاء

في ثاني أيام رمضان، عاين “اليوم24” ازدحاما شديدا في مختلف محطات ترامواي الدارالبيضاء، تعذر معه على الكثيرين من مستعمليه الركوب، وبالتالي تأخرهم عن الوصول إلى مقرات عملهم في الوقت المحدد.
وخلف ازدحام الترامواي في الدارالبيضاء اسيتاءً عارما في صفوف الركاب، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة.
وطالب زبائن الترامواي الشركة المسؤولة عنه بتوفير عربات إضافية، خصوصا في أوقات الذروة، التي تشهد توافد العديد من المواطنين على المحطات، خصوصا الموظفين والتلاميذ.
وبلغ عدد ركاب الترامواي، منذ انطلاقه، قبل 5 سنوات 157 مليون راكب، يذكر أن القاطرات تقطع، يوميا، مسافة 7500 كلمتر، ما يعادل 3 مرات المسافة الفاصلة بين طنجة، والكويرة.
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