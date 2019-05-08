اتفاقية شراكة بين مؤسسة “أمل” والأكاديمية الأمريكية لدعم الأطفال المصابين بأمراض الكلي

وقعت مؤسسة “أمل” الخيرية، نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الأمريكية في الدارالبيضاء، ستعمل من خلالها على مساعدة، ودعم الأطفال، الذين يعانون الفشل الكلوي المزمن.

ونظمت مؤسسة “أمل” الخيرية، والأكاديمية الأمريكية في الدارالبيضاء، لقاء مع الأطفال المصابين بأمراض الكلي، ما أتاح لها فرصة معرفة مجموعة من الأمور المتعلقة بأمراض الكلي المختلفة، التي تصيب الأطفال.

وحضر اللقاء مجموعة من الفنانين، والصحافيين، وكذا الأطباء، والشخصيات العامة، والأعضاء النشطون في المجتمع المدني، بالإضافة إلى طلاب الأكاديمية الأمريكية في الدارالبيضاء.