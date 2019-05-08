ولي العهد الأمير مولاي الحسن يطفئ شمعته الـ 16

يحتفل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، 8 ماي، بذكرى ميلاده الـ16، إذ ولد في اليوم نفسه من عام 2003.

وأمضى الأمير مولاي الحسن السنة الماضية، مليئة بالأنشطة، التي حضرها بصفة رسمية، أبرزها افتتاح الدورة الـ14 للمعرض الدولي للفلاحة في المغرب، إضافة إلى مشاركته في استقبال دوق “ساسكس” الأمير “هاري”، وعقيلته دوقة “ساسكس” الأميرة “ميغان” بقصر الضيافة في الرباط.

وترأس ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، المباراة النهائية للدورة السادسة لنيل كأس العرش للأندية للقفز على الحواجز برسم عام 2018، في المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام في الرباط.

وحضر مولاي الحسن، كذلك، مراسيم تشييع جثمان الشاعر علي الصقلي الحسيني.

وعلى المستوى الشخصي، حاول الأمير مولاي الحسن في السنة، التي مضت، التقرب من مختلف فئات المجتمع، والانفتاح على محيطه الخارجي، إذ حضر لعروض أفلام في سينما توجد في شارع محمد الخامس في الرباط، إلى جانب مجموعة من تلاميذ ثانويات العاصمة، وزملائه من المدرسة المولوية.