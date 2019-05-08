ميسي يتعرض لهجوم من جماهير برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن جمهور برشلونة الإسباني هاجم نجم الفريق الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في مطار ليفربول عقب الهزيمة أمام "الريدز" بأربعة أهداف دون مقابل، وتوديع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

وذكر موقع "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مجموعة صغيرة من مشجعي برشلونة الذين ظهرت عليهم علامات الضيق والتوتر، بعد النتيجة الكبيرة أمام ليفربول وجهوا بعض الكلمات القاسية لميسي، والذي نظر إليهم بخيبة أمل ولم يرد.

وحاول بيبي كوستا وكيل اللاعب تهدئة الجمهور الغاضب تجاه ميسي، حتى لا يتطور الأمر. على النقيض التفت مجموعة أخرى حول النجم الأرجنتيني للدفاع عنه والإشادة به.

يُذكر أن برشلونة ودع البطولة رغم الفوز على ليفربول في لقاء الذهاب على ملعبه بثلاثية نظيفة، إلا أنه خسر بأربعة أهداف دون رد في العودة، ليخرج من الباب الضيق.