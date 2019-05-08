كونتي يستهدف ضم لوكاكو لإنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بات على أعتاب التوقيع مع إنتر ميلان وتدريبه بداية من الموسم الكروي المقبل.
وبحسب ما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا"، فإن كونتي توصل لاتفاق مبدئي على قيادة النيراتزوري، بالموسم المقبل، خلفًا للوتشيانو سباليتي، مدرب الإنتر الحالي.
وأضافت أن كونتي حدد بالفعل أولى رغباته التعاقدية، التي تمثلت في الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد.
وختمت الصحيفة بأن كونتي طلب بالفعل شراء لوكاكو، خلال محادثاته مع بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان.
ويسعى كونتي للعودة إلى التدريب من بوابة إنتر ميلان، فيما يحاول النادي الإيطالي الرجوع بقوة إلى مصاف كبار أوروبا، بعد أعوام من التذبذب والغياب.
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