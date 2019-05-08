طائرة فرنسية متجهة إلى الهند تهبط في إيران اضطرارياً

وحسب الموقع، فإن الطائرة التي كانت تنفذ رحلة من باريس إلى مدينة مومباي الهندية، بعثت إشارة إنذار أثناء وجودها في أجواء إيران واختفت من خارطة "Flightradar24" لمسارات الرحلات الجوية.

وأفادت شركة "إير فرانس" بأن الطائرة هبطت في مطار أصفهان، ومن المتوقع أن تواصل رحلتها مساء اليوم، ولم يعرف حتى الآن سبب هبوط الطائرة.