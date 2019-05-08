الولايات المتحدة: سنرد بقوة على أي هجوم إيراني علينا أو حلفائنا

وشدد هوك على أن "أي هجوم أمريكي على الولايات المتحدة أو حلفائها سيلقى ردا بقوة"، مضيفا: "سنواصل ممارسة أقصى درجات ممكنة من الضغط على النظام الإيراني حتى بدء زعمائه التصرف كدولة طبيعية لا كثوار".
وأشار هوك أيضا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن عليه "التخلي عن طموحه المزعزعة للاستقرار".
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