الولايات المتحدة: سنرد بقوة على أي هجوم إيراني علينا أو حلفائنا

وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران"، لكن بلاده مستعدة "لحماية مصالحها في المنطقة".

وشدد هوك على أن "أي هجوم أمريكي على الولايات المتحدة أو حلفائها سيلقى ردا بقوة"، مضيفا: "سنواصل ممارسة أقصى درجات ممكنة من الضغط على النظام الإيراني حتى بدء زعمائه التصرف كدولة طبيعية لا كثوار".



وأشار هوك أيضا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني، لكن عليه "التخلي عن طموحه المزعزعة للاستقرار".

