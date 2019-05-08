‏⁧الإمارات‬⁩: أحمد منصور غير مضرب عن الطعام ويتمتع بصحة جيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‏⁧الإمارات‬ تؤكد أن أحمد منصور غير مضرب عن الطعام

أكدت الإمارات عدم صحة الادعاءات المتعلقة بإضراب النزيل أحمد منصور عن الطعام، موضحة أنه يتم تقديم الوجبات الغذائية له بانتظام، وذلك وفقا لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة.



وأضافت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف -في بيان- أن آخر فحوصات طبية أجريت للنزيل أحمد منصور كانت في شهر أبريل/ نيسان 2019.

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وأوضح البيان أن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل.. ويطلعون على حالته الصحية.

وأضاف البيان أن البعثة سبق وأن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها بهدف تشويه وتزوير الحقائق.



وأكدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف الالتزام باحترام مبادئ حقوق الانسان والمكفولة بموجب الدستور وتشريعاتها الوطنية وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، كما تؤكد حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي إطار المهام والولاية المناطة بتلك الأجهزة والآليات بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

