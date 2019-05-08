إيران: لم ولن نملك قوات عسكرية في أي بلد

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تملك قوات تعمل خارج حدودها، وأن وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا يهدف إلى مساعدة الحكومة السورية في محاربة الإرهاب، قائلا: "لم ولن تمتلك إيران أي قوات عسكرية تعمل في أي بلد، رغم أن المستشارين الإيرانيين قد لعبوا دورا رئيسيا في مساعدة الحكومة السورية على محاربة الإرهاب، كانت إيران حاضرة في هذا البلد بناء على طلب من الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الاستشارية"، جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وفيما يتعلق بالإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، علق ظريف: "كان الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني منذ البداية، ولم تحارب أمريكا، (داعش) على الإطلاق ولم يكن وجودها لصالح الشعب السوري أو بموافقة حكومة ذلك البلد". من ناحية أخرى، ذكر ظريف، على "تويتر"، اليوم، أن تراجع شعبية الولايات المتحدة
وفيما يتعلق بالإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، علق ظريف: "كان الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني منذ البداية، ولم تحارب أمريكا، (داعش) على الإطلاق ولم يكن وجودها لصالح الشعب السوري أو بموافقة حكومة ذلك البلد".
من ناحية أخرى، ذكر ظريف، على "تويتر"، اليوم، أن تراجع شعبية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو سبب مخاوفها الأمنية وليست إيران، مضيفا: ”إذا كانت الولايات المتحدة وعملاؤها لا يشعرون بالأمان، فذلك لأن شعوب المنطقة تحتقرهم - إلقاء اللوم على إيران لن يغير ذلك“.
جاء ذلك بعد أن قالت واشنطن إنها سترسل حاملة طائرات وقاذفات للمنطقة. وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، أول من أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.
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