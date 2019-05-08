انت الان تتابع إيران: لم ولن نملك قوات عسكرية في أي بلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تملك قوات تعمل خارج حدودها، وأن وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا يهدف إلى مساعدة الحكومة السورية في محاربة الإرهاب، قائلا: "لم ولن تمتلك إيران أي قوات عسكرية تعمل في أي بلد، رغم أن المستشارين الإيرانيين قد لعبوا دورا رئيسيا في مساعدة الحكومة السورية على محاربة الإرهاب، كانت إيران حاضرة في هذا البلد بناء على طلب من الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الاستشارية"، جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وفيما يتعلق بالإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، علق ظريف: "كان الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني منذ البداية، ولم تحارب أمريكا، (داعش) على الإطلاق ولم يكن وجودها لصالح الشعب السوري أو بموافقة حكومة ذلك البلد". من ناحية أخرى، ذكر ظريف، على "تويتر"، اليوم، أن تراجع شعبية الولايات المتحدة

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