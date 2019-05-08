الان تتابع بعد مزاعم أممية.. الإمارات: “أحمد منصور” غير مضرب عن الطعام ويتمتع بصحة جيدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نفت دولة الامارات العربية المتحدة صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب أحمد منصور عن الطعام، إذ يتم تقديم الوجبات الغذائية له وبانتظام وذلك وفقاً لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة، على حد تعبيرها في بيان رسمي.
كما أكدت أن آخر فحوصات طبية أجريت له في شهر أبريل 2019، وتقوم أسرته بزيارته بصفة دورية وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019، وهم على اطلاع على حالته الصحية.
جاء ذلك ردا على مزاعم بعض الوكالات، أمس، التي قالت إن خبراء أمميون، قالوا إن ظروف القبض على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، في إحدى سجون بلاده، سيئة جدا.
وألقي القبض على منصور في مارس عام 2017 بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتشمل التهم الواردة في نص الحكم على منصور “نشر معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مزاعم أممية.. الإمارات: “أحمد منصور” غير مضرب عن الطعام ويتمتع بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.