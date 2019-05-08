بعد مزاعم أممية.. الإمارات: “أحمد منصور” غير مضرب عن الطعام ويتمتع بصحة جيدة

جدة - عمرو شويل نفت دولة الامارات العربية المتحدة صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب أحمد منصور عن الطعام، إذ يتم تقديم الوجبات الغذائية له وبانتظام وذلك وفقاً لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة، على حد تعبيرها في بيان رسمي.

كما أكدت أن آخر فحوصات طبية أجريت له في شهر أبريل 2019، وتقوم أسرته بزيارته بصفة دورية وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019، وهم على اطلاع على حالته الصحية.

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جاء ذلك ردا على مزاعم بعض الوكالات، أمس، التي قالت إن خبراء أمميون، قالوا إن ظروف القبض على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، في إحدى سجون بلاده، سيئة جدا.

وألقي القبض على منصور في مارس عام 2017 بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات.

وتشمل التهم الواردة في نص الحكم على منصور “نشر معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.