الان تتابع مسؤول أمريكي: أي هجوم إيراني على واشنطن أو حلفائها سيواجه بالقوة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، اليوم الأربعاء، إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.
وأضاف “هوك”، للصحفيين، في اتصال عبر الهاتف أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران إلى أن تغير سلوكها.
وذكر أن السياسة الخارجية الإيرانية كمجال يمكن تغييره، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وقال إن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.
كانت إيران، قالت اليوم، إنها بدأت التحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهددت بفعل المزيد إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.
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