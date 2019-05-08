شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: إعلان طهران بشأن الاتفاق النووي مُخالف للأعراف الدولية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن إعلان طهران التخلي عن بعض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي مُخالف للأعراف الدولية.
وشدد هوك على أن أي اعتداء من إيران على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.
وأشار إلى أن واشنطن ستواصل الضغط بقوة على طهران حتى تُغيّر سلوكها.
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