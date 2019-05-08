شكرا لقرائتكم خبر عن طرد دبلوماسيين سويديين من روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (ستوكهولم) أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم (الاربعاء)، أن روسيا طردت اثنين من الدبلوماسيين السويديين بعدما رفضت الدولة الاسكندينافية منح دبلوماسيين روسيين تأشيرة دخول. أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم (الاربعاء)، أن روسيا طردت اثنين من الدبلوماسيين السويديين بعدما رفضت الدولة الاسكندينافية منح دبلوماسيين روسيين تأشيرة دخول. وقالت متحدثة باسم الخارجية إن "روسيا ردت بالطلب من دبلوماسيين سويديين اثنين مغادرة روسيا، ونأسف لذلك". ويأتي هذا القرار بعد شهرين من توقيف شخص يعمل في القطاع التكنولوجي ومتهم بالتجسس لحساب روسيا في 27 فبراير في ستوكهولم.



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