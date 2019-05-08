البيت الابيض يرفض مطالب الكونغرس بشأن التحقيق حول التدخل الروسي

اسماء السيد - واشنطن: أعلن البيت الابيض الاربعاء رفضه المطالب "غير القانونية" لديموقراطيي الكونغرس في ما يتصل بتحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز "يرى الاميركيون بوضوح أن المناورات اليائسة لجيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) تهدف الى تحويل أنظارهم عن النجاحات التاريخية للرئيس" دونالد ترامب. واضافت "لا البيت الابيض ولا وزير العدل (بيل) بار سيردان على المطالب غير القانونية" لنادلر.

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