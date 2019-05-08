شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يكشف: الدوحة ستضطر لطرد قيادات الإخوان والسبب واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع جابر المرى المعارض القطرى، أن يُقدم النظام القطرى على طرد عدد من قيادات الإخوان، حال اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا باعتبار جماعة الإخوان تنظيم إرهابى خلال الفترة المقبلة؛ حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقال خالد المرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن قطر ستعد قائمة بعدد من أعضاء وكوادر الإخوان المقيمين داخل أراضيها وستطلب منهم مغادرة الدوحة التزاما بالقرار الأمريكى، متابعا: القرار لن يشمل كل قيادات الإخوان ولكن بعضهم.

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واستطرد المعارض القطرى: "قطر سوف تطرد الضعفاء من قيادات الإخوان، وسوف تتحفظ على يوسف القرضاوى ومن على شاكلته بحجة أنه شيخ كبير".