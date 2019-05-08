الرئاسة الفرنسية: فرنسا تدعو لوقف نار غير مشروط بليبيا بإشراف دولي

أفادت ​الرئاسة الفرنسية​ بان "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ يؤكد خلال لقائه رئيس ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​ دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبية واستكمال التعاون معها"، مشيرةً إلى أن "​باريس​ تدعو إلى وقف نار غير مشروط في ​ليبيا​ تحت إشراف ​الأمم المتحدة​".

ولفتت الرئاسة إلى أنه "تم اقتراح تقييم تصرفات المجموعات المسلحة ومنها المنبثقة عن حكومة الوفاق بتعاون أممي وبترسيم خط وقف ​إطلاق النار​ في العاصمة الليبية تحت إشراف أممي".