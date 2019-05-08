الرئاسة الفرنسية: فرنسا تدعو لوقف نار غير مشروط بليبيا بإشراف دولي

أفادت الرئاسة الفرنسية بان "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد خلال لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبية واستكمال التعاون معها"، مشيرةً إلى أن "باريس تدعو إلى وقف نار غير مشروط في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة".
ولفتت الرئاسة إلى أنه "تم اقتراح تقييم تصرفات المجموعات المسلحة ومنها المنبثقة عن حكومة الوفاق بتعاون أممي وبترسيم خط وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية تحت إشراف أممي".
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