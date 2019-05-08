حرب: استعمال القوة بالمنصورية يشكل ضربا لحرية الرأي المكرسة بالدستور

اعتبر النائب السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "استعمال القوة وتوقيف "الاوادم" في ​المنصورية​ يشكّل ضرباً لحرية الرأي المكرّسة في ​الدستور​ واعتداء على الحريات العامة ونحن مع تطبيق القانون على كل الناس وليس على المواطنين ​الاحرار​ العزّل، روحوا وقّفوا قتلة ​القضاة​ و تجار ​المخدرات​ والفاسدين قبل ما تعتديوا عالأوادم".

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