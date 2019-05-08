باسيل: محتلون كثر تعاقبوا على هذه الارض ورحلوا وبقي لبنان حراً

لفت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال الاحتفال بتدشين المرحلة الاولى من مشروع ترميم الكنائس الممول من ​الحكومة​ الهنغارية واطلاق المرحلة الثانية منه في سمار جبيل - ساحة كنيسة مار نهرا إلى أن "صديقي وزير خارجية ​هنغاريا​ بيتر سيارتو ضيف بين اهلنا في سمار جبيل حيث نرمم كنيسة تعبر عن تجذرنا وقلعة تعكس صمودنا"، مشيراً إلى "اننا نقف هنا على بعد امتار من مرفأ جبيل الذي نقل منه اجدادنا الابجدية الى ​العالم​"، مضيفاً: "محتلون كثر تعاقبوا على هذه الارض، رحلوا وبقي ​لبنان​ حراً".

واعتبر أن "ترميم هنغاريا للكنائس نموذج نتمنى ان تتبناه الدول الصديقة، نحن نطمح الى ترميم الف كنيسة في لبنان بلد آلاف الكنائس والمعابد"، مشيراً إلى أن "الهبة الهنغاريا تساهم في ترميم الكنائس وبالتالي ترسيخ التنوع اللبناني، نحن في بلد التشارك والتناصف بين المسيحيين والمسلمين"، لافتاً إلى أن "هذه الارض التي اثمرت انبياء وقديسين لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ ولا نازح ولا فاسد".

واضاف باسيل: "لو ان البعض يدرك اهمية طريق القديسين التي تجمع اربعة قديسين هم قبلة الحجّ الديني الى لبنان"، مشيراً إلى أنه "بكل فخرٍ نقول انه من ناحية الجمال والتراث والثقافة، لا اروع مما يختزنه لبنان، واضعف الايمان ان تستثمر دولتنا في السياحة الدينية"، لافتاً إلى "اننا مع الاختلاط، نحن لبنانيون اولاً ونحافظ على مسيحيتنا ونبقى منارةً في هذا الشرق".