رابطة الاساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية دعت للاعتصام أمام وزارة التربية يوم الجمعة

دعت الهيئة التنفيذية ل​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في ​الجامعة اللبنانية​ جميع الاساتذة إلى "الالتزام التام بالاضراب المعلن في جميع كليات الجامعة اللبنانية معاهدها وفروعها والاستمرار بوقف كافة الاعمال والتدريس والامتحانات والاعمال المخبرية". كما دعت الهيئة في بيان لها إلى "المشاركة الكثيفة في الاعتصام في باحة ​وزارة التربية والتعليم العالي​ في ​اليونيسكو​ يوم الجمعة في 10 أيار الساعة 11 صباحا.

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