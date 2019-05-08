الشيخ حمود بحث هاتفي مع مفتي سوريا الاوضاع العامة

بحث رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في اتصال هاتفي مع مفتي سوريا الشيخ احمد بدر الدين حسون، الاوضاع العامة وجرى الاطمئنان على الوضع في سوريا.
كما استقبل وفدا من مخيم الرشيدية برئاسة الشيخ اسماعيل ابو شقير، حيث تم التداول في اوضاع المخيم والجوار.
كذلك استقبل وفدا من هيئة النهج العربي والدفاع العربي المشترك ضم علي طقو وابراهيم رستم، تم الحديث في الاوضاع العامة.
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