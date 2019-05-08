أعلن المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي أن "البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أسف بأن يسارع البعض الى إشاعة خبر وفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بدلا من ان يصلي من اجل شفائه".
واكد الراعي ان "صفير لا يزال تحت المعالجة الطبية وهو يسأل الجميع مرافقته بالصلاة ليمن الله عليه بالشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي: نأسف لإشاعة خبر وفاة البطريرك صفير وهو لا يزال تحت المعالجة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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