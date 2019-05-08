الراعي: نأسف لإشاعة خبر وفاة البطريرك صفير وهو لا يزال تحت المعالجة الطبية

أعلن المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي أن "البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ أسف بأن يسارع البعض الى إشاعة خبر وفاة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ بدلا من ان يصلي من اجل شفائه".

واكد الراعي ان "صفير لا يزال تحت المعالجة الطبية وهو يسأل الجميع مرافقته ب​الصلاة​ ليمن الله عليه بالشفاء.