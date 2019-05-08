المبعوث الأميركي الخاص بإيران: واشنطن لا تريد حربا مع طهران

اعتبر المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ براين هوك أن "إعلان ​طهران​ عن التخلي عن بعض التزاماتها بشأن ​الاتفاق النووي​ مخالف للأعراف الدولية"، مؤكدا "أننا سنواصل الضغط بقوة على طهران حتى تغيّر سلوكها"، مشيراً إلى أن "أي اعتداء من إيران على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة"، لافتاً إلى أن "واشنطن لا تريد حربا مع إيران".

وشدد على "أننا حرمنا النظام الإيراني من مليارات الدولارات من عائدات النفط وكان سيستخدم هذه الأموال في تمويل "حزب الله" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن".