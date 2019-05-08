اعتبر المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك أن "إعلان طهران عن التخلي عن بعض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي مخالف للأعراف الدولية"، مؤكدا "أننا سنواصل الضغط بقوة على طهران حتى تغيّر سلوكها"، مشيراً إلى أن "أي اعتداء من إيران على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة"، لافتاً إلى أن "واشنطن لا تريد حربا مع إيران".
وشدد على "أننا حرمنا النظام الإيراني من مليارات الدولارات من عائدات النفط وكان سيستخدم هذه الأموال في تمويل "حزب الله" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأميركي الخاص بإيران: واشنطن لا تريد حربا مع طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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